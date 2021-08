MPT e Justiça do Trabalho destinam R$ 55 mil para centro de reabilitação

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) e a Justiça do Trabalho destinaram cerca de R$ 55 mil para o Centro de Reabilitação Louis Braille, localizado em Rondonópolis. Com a destinação, serão contratados profissionais de diversas áreas, como psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, pelo período de 8 meses, para o atendimento de mais de 80 usuários com múltiplas deficiências.

Segundo o projeto apresentado, as atividades serão elaboradas e executadas pelos profissionais contratados, sendo a direção da escola a responsável pelo monitoramento diário das ações desenvolvidas e acompanhamento das etapas, métodos e procedimentos empregados.

As atividades de fisioterapia serão desenvolvidas com crianças e adultos que necessitam de trabalho individualizado. Semanalmente, os alunos e familiares contarão com atendimento psicológico, além de palestras sobre questões relacionadas à família, direitos e deveres das pessoas com deficiência e idosos, participação social, conquista do bem-estar e autoestima.

O Centro de Reabilitação Louis Braille atende atualmente 204 pessoas com deficiência visual ou múltiplas deficiências, de todas as idades, que residem em Rondonópolis e em regiões próximas. Os alunos, em sua grande maioria, são oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social, encaminhados pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras), por escolas, entre outros.

O procurador do MPT Gustavo Athaide Halmenschlager ressaltou que “é inegável a atuação social da entidade beneficiada, na área da educação, para crianças e adultos com múltiplas deficiências, sempre buscando o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania, com a qualificação para o trabalho, auxiliando na sua integração e inclusão na sociedade”.