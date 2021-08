Mulher e treinadora de Fratus lutou contra bulimia e depressão

O nadador Bruno Fratus ficou com o bronze nos 50m livres nas Olimpíadas de Tóquio. Porém, a história que cerca um vencedor poucos conhecem. Uma delas é da treinadora do atleta – que também é esposa de Fratus – que lutou contra a bulimia e depressão há alguns anos.

Michelle Lenhardt também era nadadora. Ela esteve na Olimpíada de Seul, mas ao deixar as piscinas optou pelo Bodybuilding e iniciou uma rotina dura de treinos. Ela disputou uma competição amadora que saiu vencedora e, em 2016, foi para o mundial. Na categoria que ela estava, precisava ter um corpo malhado, mas sem exageros e, ao mesmo tempo, feminino.

“Era um mundo completamente novo para quem competia de maiô, touca e óculos. Quando fui campeã mundial fitness, em 2016, meu mundo começou a desabar”, disse Lenhardt em seu Blog.

A situação de Michelle complicou ao término da competição em 2016. Isso porque após ter uma alimentação muito restrita, ela passou a exagerar.

“Eu simplesmente comecei a comer como se não houvesse amanhã. Quis estocar tudo que cabia e não cabia mais dentro do meu estômago, como se meu cérebro entendesse que aquele momento de poder comer iria acabar assim que começasse uma nova preparação: ou seja, passar fome! Porém, eu mal sabia que nunca mais iria pisar num palco. E eu comi sem parar”, lamentou.

Com tanto exagero na alimentação, Michelle passou a sofrer com a bulimia. Além disso, com os resultados ruins de Bruno Fratus no Rio 2016, sem medalhas e, em consequência, perda de patrocínios, ela também ficou depressiva.

“Sem conseguir parar de comer, fui me afundando na depressão. Meu corpo ‘perfeito e vencedor’ estava ‘gordo e deformado’, e era na comida que eu encontrava prazer, a tal da endorfina. Comia, me sentia bem por poucos minutos, e depois vinha a culpa. Aí passei a vomitar, porque não queria engordar ainda mais. Não era algo forçado, era alguma reação instantânea”, concluiu.

Ao chegar no pior ponto da depressão, Lenhardt decidiu estudar para se tornar Coach. Isso foi fundamental para Fratus conseguir a medalha nas olimpíadas de Tóquio.