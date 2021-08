Mulher invade a preferencial e causa acidente em rotatória

Um acidente envolvendo uma motocicleta Titan e um carro Corolla aconteceu na manhã desta terça-feira (03) no bairro Sagrada Família em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do condutor da moto de 42 anos, ele seguia sentido Cidade de Deus/ MT – 270 e no momento em que fazia o contorno na rotatória uma mulher que dirigia um Corolla não respeitou a sinalização e causou o acidente.

O motociclista teve alguns ferimentos e sua filha de 18 anos que estava na garupa ferimentos mais graves e possível fratura no tornozelo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu as vítimas que estavam na moto.

A motorista do Corolla permaneceu no local.