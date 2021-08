Mutirão de consultas com especialistas atendeu cerca de 560 pessoas nesta sexta

Mais uma ação da Prefeitura de Rondonópolis em prol da saúde da comunidade rondonopolitana foi realizada nesta sexta-feira (13). Mais de 600 pessoas foram atendidas foram atendidas em um mutirão de consultas com especialistas em várias áreas. Os atendimentos foram realizados no Centro de Especialidades Albert Sabin (Ceadas), no Centro de Saúde Nossa Senhora do Amparo e no Oratório Dom Bosco.

“Os pacientes atendidos neste mutirão já tinham agendamento prévio das unidades de saúde”, explica a coordenadora do Departamento de Atenção à Saúde, Magda Soares. O mutirão contou com três frentes de atendimentos: Ceadas, com Oftalmologia; CS do Amparo, nutrição, dermatologia e ortopedia; e Oratório Dom Bosco, laqueadura e vasectomia. “Só no Ceadas cerca de 380 pessoas passaram por consulta com oftalmologista”.

A programação do mutirão de consultas continua neste sábado (14) e domingo (15) com moradores da região do Nossa Senhora do Amparo, informa Magda. Além de oftalmologia, também, serão ofertadas consultas de especialistas de dermatologia, ortopedia e nutrição.Os atendimentos serão realizados no Ceadas e também no Centro de Saúde do Nossa Senhora do Amparo, das 7h às 18h.

O mutirão de consultas deste fim semana faz parte do programa “Saúde Até Você”, lançado pela administração rondonopolitana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no início deste mês, com o objetivo de zerar a fila de espera por consultas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) para essa e outras áreas que possuem uma demanda reprimida.

“Nossa meta é zerar as filas geradas a partir do momento que foram parados alguns serviços ambulatoriais no ano passado por conta da pandemia da Covid-19”, diz Magda. “Esta ação será repetida em diversas especialidades até zerar todas as filas”, completa.

PLANEJAMENTO FAMILIAR

Nesta sexta-feira também foi realizado um outro mutirão de consultas do programa “Saúde Até Você”. Cerca de 180 pessoas foram atendidas no Oratório Dom Bosco pela equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde.

Na ocasião, os profissionais da Secretaria realizam consultas e palestras orientativas, onde apresentaram aos interessados, as diversas maneiras e métodos contraceptivos, incluindo as opções de cirurgias de laqueadura e vasectomia.

“Com esta ação, estamos atendendo uma demanda antiga reprimida de moradores que desejam realizar um planejamento familiar”, comenta Magda. A SMS já realizou mutirão de planeamento familiar como este desta sexta no Oratório Dom Bosco também nas regiões do Alfredo de Castro e do Residencial Farias.