Na Capital, PM fecha baile funk com 500 pessoas; Veja vídeos

Policiais militares fecharam uma festa no domingo (8), na Lagoa Trevisan, em Cuiabá. No local, estava sendo realizado um baile funk com mais de 500 pessoas aglomeradas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a ação dos policiais durante a operação realizada das 15 h às 19 horas.

Segundo a PM, foram apreendidos nove carros de som (carretinha) por poluição sonora.

Uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava com um revólver calibre 38, com seis munições.

Ainda conforme informações da PM, 50 veículos foram revistados e 30 pessoas foram submetidas a testes de alcoolemia (chamado bafômetro).

Oito delas acabaram autuadas – três por dirigirem sem habilitação, três por conduzir veículo sob influência de álcool e duas por estarem com a documentação atrasada.

Dois carros e duas motos foram apreendidos.

Conforme a comandante do 9º BPM, tenente-coronel Jane de Sousa Melo, o local é ponto de constantes aglomerações e alvo de frequentes denúncias de crimes, contravenções e outras infrações administrativas.

O estabelecimento foi autuado e teve a suspensão de suas atividades por um período de 10 dias. (informações assessoria)

Veja vídeos: