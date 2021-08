Uma noiva torceu o joelho durante a primeira dança com o marido em sua festa de casamento e acabou indo parar no hospital. O perrengue aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, há um mês.

O acidente e suas consequências imediatas foram filmados pela irmã do noivo, Liz Richter, que compartilhou o vídeo no TikTok.

Na gravação, o casal aparece dançando, visivelmente feliz. Durante a parte final da apresentação, o noivo puxa a esposa, segura em sua cintura e eles se curvam numa pose clássica, para dar um beijo.

É neste momento que ela torce o joelho e sai do salão mancando, amparada pelo companheiro e por duas convidadas.

O vídeo ainda mostra a noiva saindo do local da comemoração em uma maca. Em seguida, ela aparece sentada em uma cadeira de rodas, já nos corredores do hospital. E, por fim, deitada em uma outra maca e com, perna esquerda imobilizada por uma tala.

Na legenda da publicação, Liz garantiu que sua cunhada ficaria bem dentro do prazo de quatro a seis semanas.