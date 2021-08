Novo exame de imagem identifica doenças no feto e possibilita tratá-las ainda no útero

Por, Julia Briante– BW Comunicação, em atendimento ao Hospital e Maternidade Dois Pinheiros

A Clínica de Imagem do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, agora conta com ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Esse exame é capaz de avaliar a saúde e o desenvolvimento do bebê, e possibilita para os especialistas identificar algumas doenças, malformações ou cardiopatias congênitas, por exemplo. Algumas dessas patologias podem ser tratadas dentro do útero.

A médica ginecologista especializada em ultrassom e medicina fetal, Ana Paula Passos, explicou que a partir dessa análise, o médico obstetra pode confirmar a idade gestacional, avaliar o tamanho (medindo a cabeça, tórax, abdômen e o fêmur), avaliar o crescimento e o desenvolvimento do feto, monitorar os batimentos cardíacos, localizar a placenta e mostrar anormalidades no bebê.

Entre a 11ª e a 14ª semana, realiza-se o Ultrassom Morfológico de Primeiro Trimestre, que é um exame de rastreamento de riscos, tanto fetais (pela análise de alguns marcadores no bebê), como preventivo, através da avaliação da circulação materna (o que permite ao obstetra agir profilaticamente na redução do risco de desenvolvimento de Pré-Eclâmpsia e Restrição de Crescimento) além da avaliação inicial do colo uterino, que possibilita a identificação de pacientes com maior risco de parto prematuro.

“Todas as mulheres que engravidam têm um risco basal para alterações genéticas que é calculado pela idade materna, ou seja, a cada ano que se passa o risco aumenta. Esse exame utiliza a idade da mãe, histórico familiar, dados biométricos maternos além de marcadores de risco como: translucência nucal e osso nasal. Com o Doppler avalia-se além do ducto venoso e fluxo tricúspide (que são marcadores fetais), as artérias uterinas maternas, corrigindo o risco da mãe e do feto, rastreando quantitativamente o risco de pré-eclâmpsia, possibilitando sua profilaxia, dando segurança ao casal e ao obstetra assistente, em relação à evolução da gravidez”, explicou.

A avaliação das artérias uterinas maternas, com subsequente determinação do risco de pré-eclâmpsia precoce, pode mudar completamente o desfecho da gestação, pois é uma das situações em que a ofilaxia é possível e surte resultados. Esse exame, somado à avaliação endovaginal da medida do colo uterino, pode rastrear também riscos de prematuridade.

O ultrassom também possibilita uma avaliação prévia da morfologia fetal, com avaliação da calota craniana e divisão dos hemisférios cerebrais, formação de membros, fechamento da parede abdominal e outros detalhes. É um exame de rastreamento que pode chegar a uma taxa de 95% de detecção.