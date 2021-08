O que eu aprendi com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo? | Agora Livros

Não quero fazer uma simples resenha, até porque é difícil falar pouco desse livro, então, vou contar o que descobri com ele. Aqui, vou te mostrar o porquê de conhecer a história da Evelyn e falando nela… Que mulher, que força, que astúcia!

• Nossa cubana, desde sempre lutou pelo seu lugar no mundo. Ela sabia aonde queria chegar e agarrou aquele destino com toda sua força, teve que deixar o tempo levar o que fosse preciso para se tornar a Evelyn Hugo. Antes de qualquer um acreditar nela ou no seu potencial, ela já sabia que era capaz, que nada seria impossível. Acompanhar a Ev (como a chamo carinhosamente porque se tornou uma das minhas personagens favoritas) é extremamente forte. Sua história, seus empecilhos e amores, é um tanto quando apavorante e confortante. Aprendi que para conquistar qualquer objetivo que tenhamos em nossa vida, devemos confiar em nós mesmo antes de qualquer um. Não largar por nada, só sossegar quando tiver as pessoas certas ao lado.

• Paixões veem e vão, já o amor fica, apesar de qualquer tempestade. Sete maridos são muitos não? Acho que sim. ‘’E por que sete?’’ eu ficava me perguntando antes mesmo de ler o livro. E entendi. Procurar por um amor não é difícil, se você virar a esquina, vai encontrar alguém querendo ser amado. Achar o certo que é difícil. É como se fosse um caminho torto, e só quando você se endireita, percebe que estava pisando em ovos o tempo todo. Nessa parte, vi que não podemos desistir do amor. Simplesmente não podemos parar de acreditar.

• Evelyn é uma mulher extremamente grande, que exala poder, e mesmo assim queria amar e ser amada. Acho que essa é a graça da vida. E grande parte disso, é se amar primeiro. Não aceitar ser rotulado e marcado como certo ou não, e sim viver, não apenas existir. Viver.

Pessoas entram em nossas vidas por diversos motivos e quando sentimos aquela conexão, devemos amarrar a pessoa com uma cordinha e não deixar ir embora. Outra palavra muito presente aqui também é amizade, é sobre tirar nossas mascarás na frente daqueles que amamos. Aqui, compreendi que não podemos ter medo de amar, de sermos frágeis e bobos com aqueles que confiamos. Amarrem suas pessoas favoritas, mantenham elas por perto sempre. Sempre.

Acho que deu pra entender o porque você deve ler esse livro. Leiam, chorem e fiquem incrédulos com o fato de que a Evelyn não é uma mulher real e sim uma personagem fictícia! Isso não entra na minha cabeça nunca.

Sinopse

A lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes — seja estrelando uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido… pela sétima vez. Agora, prestes a completar oitenta anos e reclusa em seu apartamento no Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a própria história — ou sua “verdadeira história” –, mas com uma condição: que Monique Grant, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso — e que suas trajetórias podem estar profunda e irreversivelmente conectadas.