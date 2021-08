O que rolou? Casais famosos batem recorde de términos em agosto

O mês de agosto foi marcado por pelo menos 10 separações e términos no mundo dos famosos. Nos últimos 30 dias, personalidades como Whindersson Nunes, Luísa Sonza, Simaria Mendes e João Guilherme voltaram ao status de “solteiro” após anunciarem o fim dos respectivos relacionamentos. A seguir, veja quem são os casais famosos que não sobreviveram ao mês de agosto juntos.

A primeira celebridade a anunciar o fim do relacionamento foi Whindersson Nunes. No dia 13 de agosto, o comediante e a ex-noiva, Maria Lina Deggan, falaram que optaram por seguir caminhos diferentes. O anúncio foi feito dois meses após a morte do primeiro filho deles, João Miguel, que faleceu após um parto prematuro.

Apesar da separação, os dois disseram que continuam tendo uma grande admiração um pelo outro e Maria Lina tem se encontrado frequentemente com irmã do ator e ex-cunhada, Hagda Kerolayne.

Na sequência,foi a vez de Simaria Mendes, dupla de Simone, revelar que o casamento de 14 anos com Vicente Escrig acabou. No dia 16, ela compartilhou uma imagem dos dois com uma rachadura no meio. Segundo a cantora, a decisão foi muito pensada e reforçou que deseja tudo de melhor para o pai dos dois filhos dela, Giovanna e Pawel.

Mais um longo relacionamento não sobreviveu ao mês de agosto.Dennis DJ contou aos fãs, no dia 19, sobre o fim do casamento de 13 anos com Bárbara Falcão. “Chegou o momento de seguirmos por caminhos diferentes. Seguimos com o nosso maior presente, o nosso filho, Dennis, fruto desses anos de união. Aproveitamos para agradecer a todos o carinho e a compreensão”, escreveu o artista no Instagram. Os dois são pais de um bebê de 2 anos, que também se chama Dennis.

Horas depois, ainda no dia 19,Mirela Janis disse que colocou um ponto final no seu noivado com Yugnir Ângelo. A ex-participante de Power Couple Brasil 5 revelou que estava cansada das mentiras feitas pelo ex-companheiro durante o relacionamento. “Infelizmente, tudo o que vocês estão vendo na internet é verdade. Realmente o meu noivado chegou ao fim. Eu cansei de mentiras, cansei de farras, cansei de tudo isso”.

No dia seguinte, Luísa Sonza confirmou que ela e Vitão também não estavam mais juntos. O namoro dos dois começou em setembro do ano passado, cinco meses após o divórcio da cantora com Whindersson Nunes. Apesar do término, Luísa disse que continua amando Vitão e que fará de tudo para continuar o protegendo.

Já no dia 27, foi a vez de Naiara Azevedo revelar que o relacionamento de nove anos com Rafael Cabral não ia bem e que ambos decidiram por um ponto finalno casamento. “Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas. Foram nove anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito”, escreveu a cantora sobre o término.

Depois, Duda Reis confirmou o fim do namoro de dois meses com o empresário Bruno Rudge. Segundo a influenciadora, os dois decidiram “em comum acordo” terminar o romance.

Juntos desde 2019, Grazi Massafera e Caio Castro também não são mais um casal. Neste fim de semana, a atriz contou em uma entrevista que eles se separaram e o ator negou que a causa do término tenha sido devido à uma traição.

“Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós, e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma traição, passa da falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos antes de mais nada, nosso amor. Se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando, eu e Grazi”, disse Caio.

João Guilherme e Jade Picon surpreenderam os fãs ao anunciar o término do namoro. Nas redes sociais, os dois agradeceram um ao outro pelos três anos de namoro e se declaram pelo amor construíram juntos.