Operação conjunta apreende carga de cocaína avaliada em R$ 20 milhões

Uma operação conjunta envolvendo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Grupo Especial de Fronteira (Gefron/MT) dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás culminou na apreensão de 232 quilos de cocaína, escondidas em um caminhão na madrugada deste sábado (07), em Itaberaí (GO).

Durante a ação foi localizado um fundo falso no veículo com grande quantidade de pasta base e cocaína, droga avaliada em R$ 20 milhões. Os militares de Goiás, por meio do Comando de Operações Divisas (COD) foi quem realizou a abordagem. O flagrante foi realizado na Polícia Federal em Goiânia (GO).

A apreensão só foi possível após compartilhamento de informações entre Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-Uberaba) com as forças de Segurança Pública de Minas Gerais (PF, PRF, PMMG e PCMG) e teve apoio da Polícia Federal de Cáceres, Barra do Garças e Goiânia (GO), além de policiais militares do 13º Comando Regional (Água Boa), 12º Comando Regional (Pontes e Lacerda), 6ª Companhia de Polícia Militar de Sapezal, Gefron, Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso e a Polícia Militar de Goiás.