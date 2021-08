Pai de Zilu Godoi morre aos 89 anos

Pai de Zilu Godoi, Geraldo Godoi, morreu, aos 89 anos, por complicações da covid-19. A ex-mulher de Zezé di Camargo foi quem deu a notícia, neste sábado (7), por meio de uma nota oficial nas redes sociais.

“Zilu Godoi agradece as orações e o apoio de todos que se solidarizaram nesse momento difícil, mas infelizmente, o Sr. Geraldo Godói faleceu nessa madrugada, às 3h da manhã, em decorrência e complicações da covid-19. Não haverá velório e o enterro será restrito apenas à poucos familiares”, diz a nota.

O pai da empresária descobriu que estava com a doença após ser hospitalizado por sofrer uma queda, fraturar três costelas e ter um dos pulmões perfurado.

Zilu está em Miami, nos Estados Unidos, passando pelo processo migratório, o que a proíbe de sair do país. No último dia 31, ela usou as redes sociais para pedir orações pelo pai.