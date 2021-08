Palmeiras e São Paulo se enfrentam em busca da semifinal da Copa Libertadores

Em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Atual campeão da competição continental, o Verdão empatou com o rival na partida de ida por 1 a 1, no Estádio do Morumbi. Um empate por 0 a 0 garante o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Em caso de igualdade de placares da ida e volta, a vaga será decidida nos pênaltis. Com empates por 2 a 2 em diante, o São Paulo se classifica.

Duas marcas históricas foram ampliadas no Estádio do Morumbi. O Palmeiras chegou a 14 jogos sem derrotas como visitante na Libertadores, aumentando o recorde, inédito em 61 anos do torneio.

Por outro lado, o Tricolor chegou a nove partidas sem perder para o rival na competição. É o quarto mata-mata entre os clubes. O São Paulo venceu sempre, nas oitavas de final em 1994, 2005 e 2006.

O São Paulo realizou sua penúltima atividade antes do duelo desta terça-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Luciano, Eder e Marquinhos treinaram parcialmente com o restante do elenco e seguem como dúvida para o Choque-Rei que vale vaga nas semifinais do torneio sul-americano.