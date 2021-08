Pamella desabafa sobre relação com DJ Ivis: ‘Eu não era feliz’

Pamella Holanda usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre sua convivência com o ex-marido, DJ Ivis. Em uma sequência de stories, ela falou sobre os episódios de violência que viveu durante o relacionamento, inclusive, na frente da filha do casal.

“Eu acredito que se eu puder inspirar com coragem, com vontade, a pensar ‘eu não mereço viver isso apesar de eu ter algo’. Eu tinha tudo, mas não era feliz”, começou ela.

A estudante de arquitetura disse que usará suas redes para discutir a causa e a importância de falar sobre violência doméstica. “Isso é tão banalizado, às vezes, visto até como normal, como natural. Você apanhar do seu parceiro, sofrer violência física, psicológica, patrimonial, sexual é uma coisa absurda, me enoja. Dentro das nossas casas, que é onde a gente deveria se sentir segura, acolhida e amada, é onde a gente não é. Era o meu caso”, disse.

Pamella celebrou ainda o Agosto Lilás, campanha de conscientização para casos de agressão. “Não existe um perfil nem de quem é agredida, nem de quem é o agressor. Tenho certeza absoluta que as pessoas que não me conheciam antes de tudo isso acontecer, que estão me vendo agora, jamais imaginariam, olhando para mim agora, ‘ah, ela sofre isso dentro de casa’. Jamais. Não está estampado na minha cara”, completou.

A influenciadora aproveitou a ocasião para dizer que vai voltar aos seus compartilhamentos na rede social, já que usa a plataforma para trabalhar. “Minha filha depende financeiramente de mim. Eu preciso trabalhar.”