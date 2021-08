Parceria entre Defesa Civil e Bombeiros é lançada em Rondonópolis

Foi realizado nesta quinta-feira (19) o lançamento da parceria entre a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, por meio da Defesa Civil, e o 3º Batalhão de Bombeiro Militar. O objetivo é combater as queimadas urbanas que tem um grande aumento neste período de estiagem.

Agora, além da equipe operacional ordinária, estarão disponíveis mais duas equipes exclusivas de resposta composta por Bombeiros e brigadistas, remunerados pelo município, que atuarão em duas viaturas.

De acordo com o Coronel BM Bonoto, Comandante do Comando Regional Bombeiro Militar – II, esta parceria é fruto da política do Governo do Estado de Mato Grosso de prevenção aos incêndios florestais e queimadas urbanas, ao Plano de Operações da Temporada de Incêndios Florestais preconizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e planejamento estratégico do CRBM-II que duplicará a capacidade operacional de resposta.

De acordo com o Tenente Coronel Fabrício, comandante do 3º BBM, essa efetivação da parceria é importante para otimizar o atendimento a toda a população.

O coordenador da Defesa Civil, João Mototaxi, afirmou que a caminhonete entregue irá ajudar muito nesse combate e nesse momento de estiagem.