Vereador Paulo Schuh conta como foi o encontro com o presidente Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro agora é oficialmente um cidadão rondonopolitano. A entrega do título aprovado pela Câmara Municipal foi feita na última quinta-feira (19), dia que ficará marcado para sempre na memória e na história do vereador Paulo Schuh (DC). Em conversa com a reportagem do Agora MT ele contou como foi o encontro e confirmou que Bolsonaro pretende visitar a cidade ainda neste ano.

“Nunca esperava que isso fosse acontecer na minha vida. Estou muito feliz, foi uma emoção muito grande estar ali perto do presidente”, disse Paulo Schuh.

O projeto concedendo o ‘Título de Cidadão’ foi apresentado pelo vereador em maio. Ele defendeu a homenagem como uma forma de agradecer ao presidente pelos recursos destinados ao município durante a pandemia. Conseguiu a aprovação e desde então aguardava o momento propício para fazer a entrega.

Na última quarta-feira ele recebeu uma ligação da equipe do cerimonial da Presidência da República. “Eles pediram mais algumas informações e acertamos os detalhes para a entrega. Quase não consegui dormir”, disse Schuh.

Ficou acertado que o encontro seria uma das primeiras atividades do presidente em solo mato-grossense. Paulo Schuh chegou cedo e, ao lado de deputados e alguns outros políticos, conversou com Bolsonaro ainda no aeroporto.

“Segurei o título, mostrei para ele. O presidente sorriu, disse que era muito legal e que ainda este ano pretende vir a Rondonópolis”, conta.

Paulo Schuh ainda teve tempo para uma conversa rápida, onde falou de suas origens e reafirmou o apoio à gestão de Bolsonaro. Ele ainda ficou ao lado do presidente na conversa com apoiadores que aguardavam e disse ter ficado impressionado com o carinho das pessoas.

Paulo Schuh não esconde a admiração pessoal por Jair Bolsonaro, mas avalia que a importância do encontro supera questões políticas.

“Venho de família humilde, sempre lutei muito para sobreviver, trabalhando duro para crescer. Me tornei vereador da segunda maior economia do Estado de Mato Grosso e agora tive a honra de entregar um título para o presidente do Brasil. Foi emocionante para mim, estou muito feliz. Aliás, independente de qual presidente fosse um encontro assim é muito emocionante”, afirma.

Antes de Jair Bolsonaro, a Câmara Municipal de Rondonópolis também havia concedido títulos de cidadão aos ex-presidentes Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rouseff (2013).