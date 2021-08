PEC do voto impresso foi derrotada; veja como deputados de MT votaram

Os dois deputados federais de Mato Grosso que integram a comissão especial da ‘PEC do Voto Impresso’ (PEC 134/19) tiveram posições diferentes na votação realizada ontem na Câmara dos Deputados. José Medeiros (Podemos), aliado de Bolsonaro, votou a favor. Já Valtenir Pereira (MDB) foi contra. A proposta foi recusada ontem (05) com 23 votos contrários e apenas 11 favoráveis.

Os deputados mato-grossenses seguiram as orientações partidárias. O Podemos e também o PSL, o PP, PTB e o Republicanos recomendaram voto a favor da PEC do voto impresso. Já o MDB, PT, PL, PSD, PSDB, PSB, DEM, PSOL, PC do PB, PV e o Solidariedade recomendaram que suas bancadas votassem contra a mudança.

Na sessão de ontem o s deputados analisaram o texto substitutivo apresentado pelo relator, deputado Filipe Barros (PSL-PR), que propôs a contagem pública e manual de votos obrigatoriamente impressos. Além disso, a proposta previa que a futura lei sobre a execução e os procedimentos de votação teria aplicação imediata. Em geral, regras eleitorais só entram em vigor se aprovadas um ano antes do pleito.

Diante da derrota, o deputado Júnior Mano (PL-CE) foi designado para redigir parecer em sentido contrário ao rejeitado, ou seja, contrário à PEC. A expectativa é que o novo texto seja apreciado já na próxima reunião da comissão, marcada para amanhã, a partir das 18h.

O deputado Júnior Mano pode produzir uma nova proposta ou simplesmente recomendar o arquivamento.

BATALHA

O resultado de ontem foi uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, principal defensor da reimplantação do voto impresso no Brasil. Mas a batalha deve continuar no Poder Legislativo. Ontem mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP/AL), sinalizou que a PEC 134 poderá ter uma nova chance.

Em conversa com parlamentares e jornalistas, Arthur Lira informou que poderá submeter a PEC à apreciação do Plenário, apesar do placar de ontem na Comissão.

“Comissões especiais não são terminativas, são opinativas, então sugerem o texto, mas qualquer recurso ao Plenário pode ser feito”, disse Lira apontando que o debate pode continuar.

VOTAÇÃO

Veja abaixo como foi o voto de todos os deputados que integram a Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/19

Deputados favoráveis à PEC do Voto Impresso

Evair de Melo (PP-ES)

Guilherme Derrite (PP-SP)

Pinheirinho (PP-MG)

Bia Kicis (PSL-DF)

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Filipe Barros (PSL-PR)

Aroldo Martins (Republicanos-PR)

Marco Feliciano (Republicanos-SP)

Paulo Martins (PSC-PR)

Paulo Bengtson (PTB-PA)

José Medeiros (Podemos-MT)

Deputados contrários à PEC do voto impresso

Geninho Zuliani (DEM-SP)

Kim Kataguiri (DEM-SP)

Valtenir Pereira (MDB-MT)

Raul Henry (MDB-PE)

Júnior Mano (PL-CE)

Marcio Alvino (PL-SP)

Edilazio Junior (PSD-MA)

Fábio Trad (PSD-MS)

Rodrigo Maia (sem partido-RJ)

Tereza Nelma (PSDB-AL)

Paulo Ramos (PDT-RJ)

Perpétua Almeida (PCdoB-AC)

Marreca Filho (Patriota-MA)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Israel Batista (PV-DF)

Bosco Saraiva (Solidariedade-AM)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Carlos Veras (PT-PE)

Odair Cunha (PT-MG)

Aliel Machado (PSB-PR)

Milton Coelho (PSB-PE)

Fernanda Melchionna (PSOL-RS)

Paulo Ganime (Novo-RJ)