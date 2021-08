Pessoas caem de avião dos EUA ao tentarem fugir do Afeganistão

Vídeos e relatos colhidos pela agência de notícias afegã Asvaka mostram pessoas caindo de um Boeing C-17, da Força Aérea dos Estados Unidos, ao tentarem fugir de Cabul, capital do país, tomada ontem pelo grupo Taliban.

Por volta das 4h30 da manhã de hoje (horário de Brasília; 12h no horário de Cabul), a agência veiculou, no Twitter, que “moradores próximos ao Aeroporto de Cabul afirmam que três jovens que se seguravam com força nos pneus de um avião caíram em cima de casas de pessoas”.

Ainda de acordo com a agência, a queda “fez um barulho alto e assustador”. Pouco tempo depois, a agência veiculou um vídeo do C-17 decolando e, em determinado momento, duas pessoas caindo da aeronave.

Em seguida, outros dois vídeos foram veiculados pela Askava. No primeiro, creditado a um jornalista de uma rádio persa nos Países Baixos, é possível ver afegãos se pendurando no avião da Força Aérea dos EUA enquanto ele começava a decolar.

Em outro, de outro ângulo – na pista do Aeroporto de Cabul -, é possível ver ao menos duas pessoas caindo do C-17, com diversas pessoas observando o fato.

Desde que o grupo fundamentalista islâmico tomou, sem resistência, o controle de Cabul, o caos se instaurou no aeroporto da capital do Afeganistão.

Ainda não há um balanço oficial, mas há relatos de que, hoje, de três a cinco pessoas morreram em meio a um tumulto no Aeroporto de Cabul, tomado por pessoas em busca de sair do país.

Por ora, o Taliban não obteve o controle do aeroporto, que tem sido a única porta de entrada e de saída do país. Hoje, militares dos Estados Unidos suspenderam as operações aéreas no local.