PM nota atitude suspeita e após perseguição prende indivíduo com arma de fogo

Um indivíduo foi preso com porte ilegal de arma de fogo na manhã desta sexta-feira (13) após perseguição policial em Rondonópolis – MT.

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) estava na Rua Rio Branco próximo ao Centro Cultural José Sobrinho e os militares visualizaram um veículo Corolla a frente com placa de outro estado, tentaram fazer a abordagem e neste momento o suspeito arrancou iniciando fuga.

Foi acionado outras guarnições para dar apoio na perseguição e o indivíduo foi pego próximo do Clube da Polícia Militar e a cerca de duas quadras antes do local onde foi preso ele jogou a arma de fogo com cinco munições intactas fora, porém, os militares que vinham atrás dele frustrou a tentativa dele se livrar do revólver calibre 38.

Com o suspeito foi encontrado R$ 1709,50, ele já te passagem por porte ilegal de arma de fogo.