Polícia cerca Araçatuba (SP) e prende suspeitos de assaltos

Três suspeitos de envolvimento em ataques a agências bancárias foram presos pela polícia. Um outro homem morreu em confronto com a polícia na área rural de Araçatuba, no interior de São Paulo. A cidade está cercada para tentar prender os demais integrantes do grupo. As informações são da Record TV.

Há informações de que homens estão escondidos em plantações na zona rural. Dois helicópteros Águia da Polícia Militar sobrevoam a região. Houve reforço de equipes vindas de outras partes do estado.

A orientação da prefeitura e da polícia é para que os moradores não saiam de casa porque há, pelo menos, 14 pontos com explosivos espalhados na cidade, que podem ser acionados até remotamente. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) está na região.

A Associação Comercial de Araçatuba solicitou à prefeitura que os comércios fiquem fechados nesta segunda-feira (30) por questões de segurança.

Os veículos de luxo e blindados usados na ação serão periciados. Os criminosos também tentaram invadir o Seret, que é uma espécie de tesouraria do Banco do Brasil.

Mortos e feridos

Três pessoas morreram na ação, segundo a polícia. De acordo com o capitão Guedes da Polícia Militar, uma das vítimas tentou filmar a atuação dos criminosos e foi morta. A outra morreu em confronto com a polícia na área rural e a terceira ainda não se sabe se é era morador ou integrante do grupo.

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas e estão internadas em estado grave em hospitais da região. São elas: um homem de 28 anos que foi baleado no abdômen, um de 31 anos que foi atingido no rosto e braços, outro de 38 anos que está intubado e ainda um jovem de 25 anos que foi atingido na explosão de dinamites, foi amputado e passa por cirurgia.