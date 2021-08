Polícia Civil distribui mais de uma tonelada de alimentos e materiais de limpeza em Barra do Garças

Uma tonelada de alimentos e materiais de limpeza foram distribuídos pela Polícia Civil a famílias carentes de Barra do Garças (509 km a Leste de Cuiabá), nesta semana, em um trabalho conjunto da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) e Delegacia Regional.

Os itens fazem parte das cestas básicas enviadas no início do mês agosto pela Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Civil e Conseg do Vale do Araguaia, com objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, que tem sofrido com os efeitos da Pandemia da Covid-19.

Na terça-feira (17), a equipe de investigadores e escrivães da Derf, coordenados pelo delegado Joaquim Leitão Junior, mobilizaram-se para entrega das cestas básicas.

A distribuição dos alimentos e materiais de limpeza foi realizada com base no banco de dados de famílias carentes cadastradas no Conseg de Barra do Garças. Desta forma foi possível contribuir com mais de 40 famílias em situação de extrema necessidade.

O Projeto Polícia Civil contra a fome na Pandemia já doou mais de 11 toneladas de alimentos não perecíveis para famílias carentes em Barra do Garças.