Polícia encontra cabeça de jovem que foi decapitado na frente do pai

Uma equipe da Força Tática de Tangará da Serra localizou na noite desta segunda-feira (30) a cabeça do jovem José Clauderson de Souza Silva, 25 anos, que foi decapitado na frente do pai no dia 5 de agosto. Eles estavam trabalhando em uma construção no dia do crime.

Após a prisão de um suspeito, os policiais conseguiram chegar a uma região de mata próximo a Tangará onde encontraram a cabeça escondida embaixo de uma moita de capim já em avançado estado de decomposição.

A Polícia Civil, que investiga o caso, acompanhou toda ação.

Segundo informações as outras duas pessoas apontadas como suspeitas já foram identificadas e estão sendo procuradas.