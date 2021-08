Policiais civis identificam e prendem envolvido em roubo de veículos

Policiais civis de Pontes e Lacerda, na região oeste do estado, prenderam no fim de semana um homem de 27 anos envolvido em furtos e roubos de camionetes no município. Com o investigado, a equipe da Delegacia do município apreendeu uma pistola de propriedade da Polícia Civil de São Paulo.

A partir de informações coletadas nas investigações sobre o modus operandi praticado em diversos furtos dos veículos, que são enviados à Bolívia para comercialização por entorpecentes, a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Pontes e Lacerda conseguiu chegar à identificação de dois dos criminosos envolvidos. Contra um deles havia um mandado de prisão por sentença condenatória a 11 anos de reclusão por roubo e tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá.

Após diversas diligências, a equipe de investigadores localizou o endereço do homem investigado que é alvo de investigações na delegacia de Pontes e Lacerda e, conforme a apuração, planejava praticar outros roubos na cidade.

Na pousada onde ele estava residindo, os policiais civis localizaram uma pistola calibre .40, da marca Imbel, registrada em nome da Polícia Civil de São Paulo.

Durante as buscas, o suspeito negou a existência da arma e também que o quarto onde foi localizada a pistola havia sido alugado por ele.

“A equipe intensificou a investigação para chegar aos envolvidos em roubos de camionetes na cidade e identificou que os criminosos planejavam outra ação. De posse do mandado que havia em aberto contra um dos criminosos identificados na investigação conseguimos localizá-lo e, assim, evitar mais uma ação criminosa e também aprender uma arma”, explicou o delegado Marlon Luz.

As investigações da Polícia Civil continuam para chegar a outros possíveis envolvidos nos roubos de veículos em Pontes e Lacerda.