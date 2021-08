Policiais e bombeiros também vão atuar para a prefeitura em Primavera

Os policiais civis e bombeiros militares que quiserem poderão prestar serviços para a prefeitura de Primavera do Leste nos horários de folga com remuneração paga pelo município. A prática já ocorre em várias cidades e foi formalizada através de um termo de cooperação assinado ontem (04) pelo prefeito de Leonardo Bortolin e o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Bustamante.

A ‘atividade delegada’, como a prática é formalmente definida, visa a conjugação de esforços para atuação dos profissionais da segurança pública principalmente para o combate à depredação do patrimônio público, além de outras atividades que mantenham a ordem pública na cidade.

O convênio permitirá a atuação em caráter voluntário de policiais civis e bombeiros militares, fora da jornada de trabalho já cumprida por eles.

O documento também foi assinado pelo diretor geral adjunto da Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), Gianmarco Paccola Capoani, e pelo comandante geral adjunto do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT) e Chefe do Estado-Maior Geral, coronel BM Ricardo Antônio Bezerra Costa, que ressaltaram a importância da iniciativa não só para aumentar a segurança, mas também como um fator que atrai investimentos para a cidade

MAIS SEGURANÇA

O pagamento pelas atividades prestadas pelos policiais civis e bombeiros militares será feito pela Prefeitura de Primavera do Leste, conforme demanda. Segundo o prefeito da cidade, Leonardo Bortolini, a integração entre as forças de segurança é fundamental para aprimorar as ações.

“É um passo importante, que vai potencializar ações conjuntas, visando melhorar a segurança da população. Uma parceria que já tínhamos com a Polícia Militar e ampliamos agora com os efetivos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros”, ressaltou Bortolin.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, frisou que o termo de cooperação firmado representa a confiabilidade nas forças de segurança.

“Agradeço ao prefeito e aos cidadãos de Primavera pela confiança no nosso trabalho e por permitir, com essa parceria, fortalecer a segurança para toda a cidade”, afirmou.