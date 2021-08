Policiais prendem suspeitos tentando jogar mochila dentro de presídio

Duas pessoas foram presas tentando jogar uma mochila com materiais ilícitos para dentro da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), em Rondonópolis, na tarde desta sexta-feira (06).

Por volta das 14h, policiais penais que estavam de campana desde as 5h, na MT-130, próximo ao muro do anexo, avistaram duas pessoas se aproximarem em uma motocicleta Honda Titã 150. Um dos homens desceu da moto portando uma mochila e pulou a cerca de proteção em torno da unidade para tentar jogar o material pelo muro.

De imediato, os policiais penais abordaram o suspeito que ficou na motocicleta e deram voz de prisão ao homem que pulou a cerca. Como ele tentou fugir do local, foi necessário efetuar alguns disparos de arma de fogo para contê-lo. Ninguém ficou ferido na ação.

Foram apreendidos com os suspeitos: 06 aparelhos celulares, 04 porções de substância análoga a maconha, 07 fones de ouvido, 07 carregadores de celular, uma corrente com pingente e R$ 177,00 em espécie.

Desde meados de 2019 a Penitenciária de Rondonópolis, com apoio da Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) da Sesp-MT, vem tomando diversas medidas no intuito de evitar a entrada de materiais ilícitos na unidade. Dentre elas, estão a construção de cerca de segurança em torno de toda a unidade, instalação de estrutura metálica e tela pinteiro nos Raios II e III, retirada das tomadas em todas as alas da Mata Grande e instalação de câmeras em pontos estratégicos da unidade.