Por que Pedro do Flamengo será o 9 brasileiro na Copa do Catar

Pedro tem tudo para ser o 9 brasileiro na próxima Copa do Mundo. Além do reconhecido talento, segue absolutamente o script do 9 clássico de todas as equipes do técnico Tite. Goleador, bom pivô, perfeito para tabelar e não menos habilidoso.

Aos amigos que se perguntam como eu coloco o reserva do Flamengo como eventual camisa 9, me defendo:

Além do gosto de Tite, como colocado acima, Pedro tem excelentes médias de gols na carreira. Inclusive no Flamengo. Para aqueles que acompanham o futebol de perto, era cobiçado, quando ainda no Fluminense, por grandes times da Europa. Acabou indo para a Fiorentina, após uma séria lesão no joelho. Tudo isso retardou uma carreira que parecia decolar em pouco tempo.

Gostando ou não, o amigo leitor há de concordar que a atual safra de goleadores brasileiros deixa a desejar. Jesus não tem feito milagres no City, Firmino foi, oficialmente, para o banco no Liverpool, Gabigol não encanta na seleção. Sobram apostas como Matheus Cunha, que parece ter bom potencial, mas ainda assim, tecnicamente, está atrás do reserva Flameguista.

Obviamente, Pedro precisa entender que, se mantendo na reserva do Flamengo, dificilmente irá para a Copa. Isso quer dizer que ou ele sai ou toma a posição de Gabigol, o que parece improvável no momento.

E você, o que acha? Quem vai ser o 9 no Catar?