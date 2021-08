Prazo para recurso do edital Movimentar Cultura encerra nesta sexta

O prazo para recurso da fase de análise técnica do edital Movimentar Cultura termina nesta sexta-feira (20.08), às 23h59 (horário de Mato Grosso). O proponente do projeto deverá preencher o formulário denominado “Anexo V – modelo de interposição de recurso Movimentar Cultura”, disponível AQUI.

É necessário preencher todos os campos do formulário e enviar o documento como anexo para o e-mail [email protected] O resultado do julgamento dos recursos será publicado no dia 25 de agosto, e poderá ser acessado no site da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Os editais Movimentar são realizados pelo Governo de Mato Grosso por meio da Secel-MT, e visam fomentar projetos de ações culturais e esportivas com o objetivo de fortalecer e reestruturar o setor produtivo dessas áreas em Mato Grosso, que estão sofrendo impactos causados pelas ações necessárias de contenção da pandemia da covid-19.

Confira o cronograma

Publicação do julgamento dos recursos da fase de técnica: 25/08

Análise documental: 26/08 a 27/08

Resultado análise documental: 30/08

Período para recurso da fase de documental: 31/08 a 01/09

Publicação do resultado final: 03/09

Serviço

Edital Movimentar Cultura

Prazo para recurso: até às 23h59 de 20 de agosto de 2021 (sexta-feira)

Informação: [email protected] ou pelos telefones (65) 3613 0233/ 3613 0245