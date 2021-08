Preço médio do diesel avança em agosto e combustível é comercializado a R$ 4,829

O mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) aponta que o preço médio do diesel avançou novamente no início de agosto. Com a alta de 0,54% em relação ao fechamento de julho, o combustível foi encontrado a R$ 4,829 nos postos. Já o diesel S-10 foi comercializado a R$ 4,883, alta de 0,48%.

“Este é o 7º aumento consecutivo registrado para o preço médio do diesel pela Ticket Log, que realiza o levantamento quinzenalmente”, pontua Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil. Em todas as regiões brasileiras, tanto o diesel comum quanto o tipo S-10 apresentaram aumentos no preço médio no início de agosto. No Nordeste foram registradas as altas mais significativas, de 0,66% para o tipo comum, e 0,62% para o S-10.

Os preços médios mais altos foram encontrados na Região Norte, onde o diesel comum esteve a R$ 5,035, e o diesel S-10, a R$ 5,095. No Sul, os valores mais baixos por litro foram registrados: o tipo comum foi comercializado a R$ 4,471, e o tipo S-10, a R$ 4,495.

No Acre, o diesel comum mais caro do País foi encontrado, a R$ 5,777. Já no Paraná, o preço médio mais baixo foi registrado pelos postos, a R$ 4,414. O cenário no recorte por estado é o mesmo para o diesel S-10, comercializado nos postos acreanos a R$ 5,699, e nos postos paranaenses, a R$ 4,418. No Ceará, os maiores aumentos dos preços médios foram registrados, de 1,22% no caso do diesel comum, e de 1,11% do tipo S-10. Em nenhum estado brasileiro houve recuo na comparação com o fechamento de julho.