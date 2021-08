Prefeito exonera Rogério Penso e toda cúpula da Secretaria de Educação

O professor Rogério Antonio Penso não é mais o secretário de Educação de Rondonópolis. Ele pediu demissão e a exoneração foi publicada hoje (30) no Diário Oficial do Município. Também foram exonerados praticamente todos os coordenadores e chefes de setor que faziam parte da equipe do ex-secretário. A secretaria será comandada agora por Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca, que até então respondia pela Secretaria Municipal de Governo.

Mara Gleibe vai acumular as atividades na Educação com o comando da Secretaria de Trânsito. Já para a Secretaria Municipal de Governo foi nomeada Ione Rodrigues dos Santos, que antes atuava como assessora de gabinete.

As mudanças na Secretaria de Educação decorrem da crise causada pelos problemas na retomada das aulas presenciais no município. Rogério Penso era acusado de não ter adotado providências como a contratação de servidores e a regularização do fornecimento de merenda, o que teria impedido a retomada no dia 09 de agosto.

A Prefeitura chegou a anunciar que os problemas relacionados à merenda e aos servidores seriam resolvidos na semana passada, o que não ocorreu.

Rogério Penso ainda não se pronunciou sobre a mudança.