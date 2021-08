Prefeitura de Primavera do Leste prepara grande ato cívico para o dia 07 de setembro

Começa oficialmente, nesta quarta-feira (01), a Semana da Pátria e a Prefeitura de Primavera do Leste prepara uma programação com vários eventos cívicos envolvendo o Poder Público, organizações militares, entidades e instituições da sociedade para marcar as comemorações da Independência do Brasil. O encerramento será na terça-feira (7), com um grande ato, no centro da cidade.

De acordo com o prefeito Leonardo Bortolin, o objetivo é promover ações que levem a uma reflexão quanto a importância do patriotismo. “A gestão valoriza os atos patrióticos e por isso organizamos uma semana para reacender o sentimento cívico de respeito e amor ao país. Afinal, essa data marca a Independência do Brasil não deve ser esquecida, mas sim referenciada”, destaca.

Vale destacar que todas as atividades seguirão as normas de biossegurança e o decreto vigente do município em combate à covid-19. Durante esses dias serão cantados os Hino Nacional do Brasil, o Hino de Primavera do Leste e o Hino da Independência, nas escolas municipais da cidade, com o hasteamento da Bandeira Nacional, às 8h, como prevê a tradição nacional e também nos seguintes locais, conforme a programação a seguir:

01/09 (quarta-feira) às 8h – Ato cívico na Prefeitura Municipal (Sede, bairro Centro);

02/09 (quinta-feira) às 8h – Ato cívico no Batalhão da Polícia Militar (Bairro Castelândia);

03/09 (sexta-feira) às 8h – Ato cívico na Câmara Municipal (Bairro Primavera II);

06/09 (segunda-feira) às 8h – Ato cívico no Batalhão do Corpo de Bombeiros (Centro-leste);

07/09 (terça-feira) às 8h – Ato cívico na Praça das Bandeiras (Bairro Centro).

Vias de acesso serão interditadas

No grande ato cívico do dia 7 de setembro, na Praça das Bandeiras, as vias de acesso para veículos serão fechadas nas proximidades. A prefeitura montará uma estrutura de palco e som para realização do evento. Participarão, além das autoridades e toda população, artistas da cidade e a Escola Municipal de Música.