Prefeitura de Rondonópolis vai pagar ao Consórcio Regional 77% e Estado 23% por serviços de saúde

A Prefeitura de Rondonópolis decidiu renovar o convênio com o Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso (Coress/MT) e a Câmara de Vereadores aprovou na última sessão o repasse financeiro que pode chegar até R$ 231.321,16 por mês. Esse valor, investido por meio da Secretaria Municipal de Saúde, é referente ao pagamento de consultas e exames de média complexidade.

O Coress/MT é composto por municípios da região Sul de Mato Grosso e Rondonópolis é quem faz a maior contribuição chegando a 77,04%, calculada com base em sua população, com valor de até R$ 0,98 por habitante. Diferente do repasse feito pelo governo do Estado que calcula o valor por habitante em R$ 0,29, o que representa cerca de 23% de contrapartida paga pelos serviços médicos.

A renovação do convênio garante a continuidade da realização de serviços médicos, como consultas e exames de média complexidade contratados por intermédio do Coress/MT. Além de Rondonópolis, integram o Consórcio Regional os municípios de Alto Garças, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Santo Antônio do Leste, Tesouro, dentre outros.