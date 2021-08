Prefeitura e Obra Kolping abrem inscrições para dez cursos profissionalizantes gratuitos

Abrem nesta sexta-feira (20) as inscrições para dez cursos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades de capacitação profissional são nas áreas de técnicas administrativas, informática básica, massagem, inclusão digital exclusiva para o público da terceira idade, confeitaria, manicure e pedicure, auxiliar de cozinha, maquiagem, designer de sobrancelhas e depilação.

Os interessados devem procurar até o próximo dia 26, quando encerram as inscrições, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência, informa a Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Col.

“Estabelecemos uma parceria muito próxima com a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social para a captação do público interessado em participar dos cursos. Assim, asseguramos que nas Unidades de CRAS o cidadão terá todas as informações dos diversos cursos ofertados nesta primeira etapa do projeto”, orientou Neiva.

“Para se inscrever, é importante apresentar o RG CPF e o NIS. Além disso, os alunos devem ter idade compatível com a especificidade do curso que desejar fazer”, adiantou a secretária. O início dos cursos está previsto para o próximo dia 31 de agosto, com a realização da Aula Inaugural, às 19h, no salão de eventos da Obra Kolping, que fica localizada na Rua Emanuel Pinheiro, 2723, na Vila Operária.

BENEFICIADOS

Fruto da parceria da Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação, com a Obra Kolping, o projeto irá beneficiar este ano a população rondonopolitana, principalmente a mais vulnerável, com 760 vagas para cursos de qualificação profissional em diversas áreas.

“Os cursos de qualificação profissional, que são gratuitos, foram organizados para serem realizados em três etapas ao longo deste ano. Nesta primeira etapa, são ofertadas 240 vagas, distribuídas em 10 cursos profissionalizantes”, comenta a secretária.

Conforme Neiva, o Projeto “Reconstruindo o Futuro” tem como objetivo oferecer, gratuitamente, cursos de formação profissional, com perspectiva de possibilitar para a população mais vulnerável socialmente a oportunidade de aprender uma nova atividade profissional. “Com isso, desenvolver atividades que podem gerar renda, melhorando assim a qualidade de vida”.