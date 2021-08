Projeto destina R$ 2,8 milhões para custear ecopontos em Rondonópolis

A Câmara Municipal deve votar nesta quarta-feira (11) um projeto de lei do Executivo autorizando a Prefeitura a repassar ao Sanear o total de R$ 2.888.562,20. Os recursos devem ser destinados à gestão de quatro ecopontos geridos pelo Sanear no município.

No projeto enviado à Câmara não foi detalhado o prazo e os serviços que serão cobertos com este montante. Mas, conforme a Prefeitura, o objetivo é suprir a ausência da tributação (‘ecotaxa’) que foi vetada no início deste ano pelos próprios vereadores.

“A autarquia não consegue subsidiar tal prestação de serviço à comunidade sem que haja uma taxação do serviço”, disse o prefeito José Carlos do Pátio ao justificar o pedido de autorização para o repasse.

Conforme o prefeito, o município firmou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual que prevê a operação dos ecopontos como parte de uma política sustentável para o gerenciamento de resíduos sólidos. “Não temos a opção de não prestar tal serviço”, asseverou.

O projeto pedindo o repasse passou por uma discussão prévia entre os vereadores na reunião da ‘Ordem do Dia’ e deverá tramitar em regime de urgência.

Entre os projetos do Executivo que serão apreciados nesta quarta-feira em regime de urgência está também o que autoriza crédito suplementar de R$ 918 mil para a aquisição de materiais visando o combate à pandemia de Covid-19.