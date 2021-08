Prefeitura investe mais de R$ 3 milhões e inicia revitalização das praças Brasil e da Saudade

A Prefeitura de Rondonópolis está investindo mais de R$ 3 milhões para revitalizar duas das principais praças da cidade. As obras, realizadas por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, já estão em andamento e têm prazo para serem finalizadas em maio de 2022. Serão revitalizadas completamente a Praça Brasil e a Praça da Saudade, o que deve promover melhorias para toda a população e principalmente para a região central da cidade.

Na Praça Brasil, os investimentos para a revitalização somam R$ 1.690,959,62 e o projeto prevê reforma total da praça, incluindo o paisagismo. A praça passará a contar após a revitalização com acessibilidade, com um playground e calçamento novo, tanto na parte externa como interna da praça. A previsão é de que a obra esteja completa até maio do próximo ano.

A revitalização da Praça Brasil era cobrada pelos moradores e comerciantes da região central da cidade. Atualmente uma das praças mais conhecidas e importantes da cidade, o local não passava por melhorias há vários anos.

Juntamente à revitalização da Praça Brasil, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, também está reformando a Praça da Saudade, localizada na região do bairro Bom Pastor e muito utilizada por moradores para a prática esportiva e de lazer.

A revitalização da Praça da Saudade já está em andamento e tem previsão de ser concluida em maio de 2022. No local, estão sendo investidos R$ 1.708.030,19. O projeto de reforma prevê a revitalização de toda a praça e do paisagismo, bem como reforma da quadra poliesportiva e do campo de areia. Todo o calçamento também será trocado, tanto na parte interna da praça, como o passeio público externo.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também prevê a revitalização de outras praças da cidade, entre elas a Praça Bom Jesus na Vila Operária, que já conta com projeto finalizado e licitação marcada para o dia 20 de setembro.