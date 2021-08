Prefeitura oferta mutirão de serviços na comunidade do Campo Limpo

O fim de semana foi de muito trabalho na comunidade do Campo Limpo, zona rural de Rondonópolis. Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, a Prefeitura levou o tradicional mutirão de serviços públicos para a comunidade como a recuperação de estradas, atualização do Cadastro Único (CadUnico), aferição de pressão, teste de glicemia, triagem para tratamento bucal e confecção de prótese, entrega de mudas e sementes, entre outros.

A Prefeitura tem levado aos distritos um mutirão de serviços que tem feito a diferença no dia do cidadão.

“A população ganha com isso, o prefeito José Carlos do Pátio tem feito os mutirões e trazendo benefícios para a comunidade. A infraestrutura com a Coder, através do presidente Argemiro, e todas as secretarias estão presentes trazendo uma qualidade de vida melhor para o trabalhador. O prefeito quer que o trabalhador, tanto seja rural quanto urbano, tenha qualidade de vida, por isso, tem trabalhado muito forte nisso,” destacou o assessor de relações intersetoriais Aparecido Soares Lima, o “Cidão do Povo”.

O prefeito José Carlos do Pátio esteve de perto acompanhando as ações que visam na promoção da cidadania e na melhoria da qualidade de vida da população. Pátio destacou o compromisso com a zona rural.

“Nós estamos dando toda a estrutura para a zona rural, para se ter ideia, nós asfaltamos toda a Boa Vista, depois fomos para a Galileia e agora estamos no Campo Limpo e o próximo agora será o Globo Recreio e assim sucessivamente, nós queremos dar dignidade na zona rural, a mesma que nós estamos dando na zona urbana,” destacou o prefeito.

O líder comunitário Paulo César Nunes dos Santos agradeceu a realização do mutirão no Campo Limpo. “A comunidade só tem a agradecer a Saúde, a Habitação, a Agricultura, aos vereadores, ao prefeito, a todos. Ficou um serviço excelente, está de parabéns,” celebrou Paulo César.

Serviços Públicos

Foram disponibilizados os serviços:

Saúde: orientação tabagismo e drogas, aferição de pressão, teste de glicemia, triagem para tratamento odontológico, confecção de prótese e orientações;

Meio Ambiente: orientações; limpeza de 10 toneladas de lixo ao longo da estrada do Anel Viário até o Campo Limpo. Levantamento de 15 nascentes da região, já foram cercadas com a Ong Arareau, doação de 200 mudas;

Agricultura: entrega de sementes e orientações;

Assistência Social: atualização de Cadastro Único (CadÚnico) do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC), e dos benefícios eventuais: cestas básicas, carteirinha do idoso e do autista e 2ª via de documentos pessoais.

Procon: informações e reclamações, consultas de processos, certidão negativa, folhetos com orientação ao consumidor.

Habitação: Cadastro de famílias; orientação, atualização, informações.

Sanear: Atendimento geral dos consumidores e atualização de cadastro.

Educação: Matrículas do EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Banco da Gente: orientações aos empreendedores formais e/ou informais.

Coder: Recuperação de estradas.