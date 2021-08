Presidente Biden elogia liderança da Espanha no apoio às mulheres e afegãs

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou neste sábado (21) a “liderança” da Espanha na “mobilização do apoio internacional” às mulheres e meninas afegãs após a chegada do Talibã ao poder, durante conversa com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, sobre a situação no Afeganistão.

De acordo com o comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden também agradeceu a Sánchez pela “ajuda da Espanha no acolhimento temporário de afegãos em risco com destino aos EUA nas bases de Morón e Rota”, ambas localizadas no sul da Espanha.

Ambos os líderes discutiram os “últimos desenvolvimentos no Afeganistão” e destacaram o “trabalho conjunto” dos dois países para “evacuar com segurança seus cidadãos, afegãos que corajosamente apoiaram a missão da UE (União Europeia) e outros afegãos vulneráveis”.

Washington iniciou a retirada de suas tropas do Afeganistão, após 20 anos de presença, em maio, mas foi forçado a acelerar a saída de seus cidadãos e aliados que permanecem no Afeganistão após o rápido avanço do Talibã, que no último domingo tomou Cabul e controla quase todo o país após a fuga do até então presidente afegão, Ashraf Ghani.

Além disso, teve que enviar reforços militares para garantir a segurança do aeroporto, após os insurgentes assumirem o controle da capital.