Presidente da ALMT pede medidas contra incêndios no Pantanal

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB) pediu atenção máxima das autoridades aos incêndios que atingem a região do Pantanal mato-grossense. Dados recentes divulgados pelo Instituto SOS Pantanal mostram que o fogo já destruiu mais de 261 mil hectares, marca próxima do registrado no mesmo período do ano passado quando o Pantanal foi devastado por um mega incêndio que atingiu 265 mil hectares.

Max Russi apresentou uma série de indicações com providências visando o combate às queimadas e o apoio à população pantaneira. Entre as propostas estão a disponibilização de equipamentos de combate ao fogo, perfurações de poços artesianos e criação de ações emergenciais de fiscalização e conscientização, a fim de conter os incêndios sazonais que assolam o Pantanal.

“O nosso Pantanal precisa ter uma política constante de preservação, entrar efetivamente na pauta de ações para combater outros problemas além das queimadas criminosas, como o garimpo ilegal, a pesca predatória e o avanço irregular da agricultura. Necessita de ações integradas e constantes, fruto de uma política pública pensada para hoje e para o futuro”, defende o presidente da ALMT.

O deputado defende ainda que a perfuração de poços artesianos é fundamental para o combate eficiente às queimadas. O parlamentar informou que o governo federal deve liberar nos próximos dias verba para a construção de cinco postos de prevenção ao longo da Estrada Parque Transpantaneira (MT-060).

“A medida visa estruturar o sistema de mananciais na rodovia, onde serão construídos os postos de prevenção, nos quais serão perfurados poços com o objetivo de solucionar a falta de água nas lagoas durante o período de estiagem e de queimadas”, explicou o presidente do Legislativo.

Max Russi também lembrou que, no ano passado, o problema de falta de água dificultou bastante as ações de combate aos incêndios, já que as principais fontes são os rios Bento Gomes, Pixaim e Cuiabá, que ficam muito distantes um do outro.