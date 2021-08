Preso acusado de esfaquear e matar adolescente na frente do filho

O autor do crime de feminicídio que vitimou a adolescente Fabiana Elaine Almeida Costa, de 16 anos no município de Diamantino (MT) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil (PC), nesta segunda-feira (09), após se apresentar na delegacia de polícia do município.

A prisão ocorreu cinco dias após o crime, estando o suspeito com o mandado de prisão expedido pela Justiça após representação realizada com base nas investigações da Polícia Civil.

O crime de feminicídio aconteceu no dia 04 de agosto na residência da vítima, no bairro Pedregal, em Diamantino. A vítima foi encontrada em cima da cama com várias perfurações de golpes de faca.

Ao lado do corpo estava o filho da vítima de apenas um ano de idade. Após os fatos, o suspeito fugiu do local. Assim que foi acionada do crime, a equipe da Polícia Civil iniciou as diligências, conseguindo levantar elementos comprobatórios relacionados a autoria.

Diante das informações levantadas, o delegado de Diamantino, Gilson Silveira do Carmo, representou pelo mandado de prisão do suspeito que foi expedido pela Justiça, menos de 48 horas após os fatos.

“Devido a farta materialidade que encontramos no local, na hora dos fatos, prontamente foi representada pela prisão do suspeito, que também imediatamente foi expedida pela Justiça, possibilitando a prisão do autor do crime que já não estava mais em situação de flagrante”, disse o delegado.