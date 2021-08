PRF prende suspeitos em abordagens distintas com cocaína e diamante

Quatro pessoas foram detidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (16) duas delas com entorpecente e as outras com diversos diamantes no município de Alto Garças – MT.

De acordo com informações do PRF Ornelas estava ocorrendo abordagens de rotina no município citado acima e um veículo de cor preta foi parado e nele havia um casal que ao ser questionado o destino houve divergências nas respostas, diante do fato, uma busca foi iniciada e encontrado no interior das portas 15 tabletes de pasta base de cocaína.

O casal afirmou que receberia R$ 8 mil para transportar a droga que foi pega em Cuiabá e seria levada para o estado de São Paulo.

Neste mesmo momento um outro veículo foi abordado e nele tinha dois homens que seguiam destino Várzea Grande para São Paulo.

Este carro foi revistado e encontrado diversos diamantes, eles foram indagados e disseram que ambos trabalham no ramo de semi – joia.

O diamante e a droga foram apreendidos e os suspeitos detidos e encaminhados para Rondonópolis.