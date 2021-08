PRF realiza interdições para detonação de rocha na BR-163/364

A BR-163/364 será interditada duas vezes esta semana na região de Nobres – região da Serra do Tombador – pela Polícia Rodoviária Federal com o apoio da Concessionária Rota do Oeste. A medida atende a solicitações de mineradoras que vão realizar atividade de detonação de rocha.

A primeira interrupção de tráfego ocorrerá nesta quarta-feira (25), às 11h, na altura do km 568 da BR-364, antiga Copacel. O segundo fechamento da pista está marcado para quinta-feira (26), às 14h, na região do km 570 da BR-163/364. Cada fechamento de pista deve ter duração média de 30 minutos.

Segundo a PRF, a operação de detonação de rochas gera grande volume de poeira que poderá circular sobre a pista de rolamento, reduzindo e até mesmo prejudicando totalmente a visibilidade dos motoristas. Como forma de garantir a segurança dos motoristas, a Polícia opta pelo bloqueio do tráfego.

Os usuários do trecho sob concessão da BR-163/364 podem obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego por meio do 0800 065 0163, da Rota do Oeste, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.