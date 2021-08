Primeira-dama de MT entrega mil cestas básicas em Rondonópolis

A primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Virginia Mendes, esteve no município de Rondonópolis, nesta segunda-feira (30), juntamente com a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Carvalho, para fazer a entrega de mil cestas básicas e kits de higiene pelo programa ‘Vem Ser Mais Solidário’.

A entrega foi feita no Oratório Filhos de Dom Bosco, onde a primeira-dama do Estado já havia doado 1,9 mil cestas em maio deste ano. Além disso, ela se comprometeu em contribuir mensalmente com cestas básicas para a entidade através do programa. As cestas irão beneficiar as famílias carentes assistidas pela instituição. Virginia Mendes foi recebida carinhosamente pelo Padre Danilo Rinaldi, que coordena a entidade.

“Agradeço a primeira-dama, que veio prestigiar os meus 61 anos de sacerdócio. Mas ela não veio de mãos vazias (risos), ela trouxe todas essas cestas para repartirmos. E ela fez a promessa de todo mês nos enviar mais cestas básicas, que para mim é uma grande prova de que Deus existe”, manifestou o padre Danilo.

Também estiveram presentes na entrega das cestas o secretário adjunto de Assuntos Comunitários, Édio Martins, o presidente da ALMT, deputado Max Russi, o deputado estadual, Thiago Silva e o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, entre outras autoridades.

“Não restam dúvidas que a vinda da primeira-dama, dona Virginia, vem somar e vem fortalecer ainda mais as nossas políticas sociais. Nós estamos em um momento de dificuldade, de crise e nós precisamos ser solidários, dar as mãos uns aos outros. Agradeço imensamente a presença da dona Virgina que está aqui somando conosco”, disse o prefeito de Rondonópolis, José do Pátio.

As autoridades presentes receberam as medalhas da 1ª corrida virtual e solidária da Escola Tiradentes, coordenada pelo tenente-coronel Kleber Franklin, que arrecadou alimentos através das inscrições. A primeira-dama de Mato Grosso recebeu presentes das crianças assistidas pelo oratório e também uma bela imagem de Dom Bosco, presente dos Padre Danilo, Rafael e Vanderson.

Na oportunidade, a primeira-dama Virginia Mendes também visitou a União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (URAMB), onde ela ouviu os pedidos e as reivindicações da instituição e aproveitou o momento para fazer uma visita ao local que futuramente receberá o projeto ‘Ser Criança’.

“A primeira-dama sempre deixou as portas abertas do Palácio Paiaguás para nós e nos recebe sempre com muito carinho. Ela é uma grande parceira nossa e me arrisco a dizer que é a melhor primeira-dama que Mato Grosso já teve, e que precisa continuar a fazer esse grande trabalho”, afirmou a presidente da URAMB, Nilza Maria Sirqueira.

A primeira-dama, Virginia Mendes, destacou que o Governo de Mato Grosso tem o compromisso fechado de levar o programa Vem Ser Mais Solidário as famílias mato-grossenses em situação de vulnerabilidade social, até o fim dessa pandemia.

“Nós conseguimos firmar com o governador Mauro Mendes o compromisso de levar o programa ‘Vem Ser Mais Solidário’ aos municípios de Mato Grosso até o fim da pandemia, porque nós percebemos lá no início que as famílias mais necessitadas precisam muito dessa ajuda nesse momento tão difícil. Então, manteremos firmes esse programa, entre outros como o Ser Família, até que toda essa situação amenize”, pontuou a primeira-dama do Estado.