Programa federal beneficia pequenos produtores rurais em Jaciara

A prefeitura de Jaciara entregou ontem (12) os cartões de pagamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) aos pequenos produtores rurais do município contemplados pela iniciativa – realizada pelo Governo Federal, em parceria com o governo do Estado, Empaer e prefeituras municipais.

No estado serão beneficiados 520 produtores, 12 deles de Jaciara. Eles assinaram um contrato de 12 meses para receber cerca de R$ 80 mil. Em contrapartida, os produtores deverão repassar ao município 12 toneladas em produtos agrícolas.

Segundo a prefeita Andreia Wagner (PSB), esse tipo de ação incentiva o homem e a mulher do campo a produzir mais, gera emprego e renda e ainda valoriza os trabalhadores rurais do município. Ela explica, ainda, que o programa vai alcançar às famílias mais carentes.

“Sem dúvida nenhuma, é projeto muito importante para quem depende do que cultiva. São famílias da agricultura familiar que têm a oportunidade de melhorar sua qualidade de vida. Por outro lado, e não menos importante, a gente consegue dar suporte às famílias em vulnerabilidade social”, observou a gestora.

A lista de itens a serem adquiridos com recursos do programa é formada por 89 produtos, que além de frutas, verduras e legumes, é composta também por carnes de frango e suína, castanha-do-pará, mel, polpa de frutas, etc. Cada agricultor poderá comercializar por ano R$ 6,5 mil em produtos, e os alimentos servirão para abastecer hospitais públicos, creches, escolas e entidades filantrópicas, como asilos e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Segundo o secretário de Agricultura, Rodrigo Francisco (Tunicão), o objetivo do município, com este programa, é proporcionar mais qualidade de vida para que vive do que produz e ampliar a comercialização dos trabalhadores rurais cadastrados no programa.

“Nosso papel é buscar mecanismos que fomentem a agricultura familiar e nós estamos no caminho certo. Nosso objetivo é melhorar a vida do homem e da mulher do campo. A pandemia afetou a economia e principalmente quem vive na zona rural, então, qualquer programa que venha beneficiar os produtores é muito importante”, salientou o secretário.

O agricultor Eudes da Cruz, morador do assentamento 27 de Novembro, vai vender para o programa pela primeira vez. Ele comemora a vantagem de receber o pagamento direto por meio do cartão, que pode ser utilizado para saque ou para compras em débito automático.

“É mais fácil para nós movimentarmos o nosso dinheiro. Além disso, a gente não vai ter que ir atrás para ver se recebe ou não. O dinheiro vai cair direto na conta”, disse. Com o valor que receber do programa, o agricultor familiar pretende investir na propriedade.

São parceiros do programa o Banco do Brasil e Empaer.

O PROGRAMA

O programa tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade social e em estado de insegurança alimentar e nutricional, por meio da distribuição de alimentos adquiridos de agricultores familiares.

O programa também fortalece o setor produtivo local, garantindo o escoamento da produção através da compra a preço justo de fornecedores prioritariamente agrupados em organizações fornecedoras e/ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico.