Projeto de equoterapia atende mais de 150 pessoas em Cuiabá

O Sindicato Rural de Cuiabá e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) possibilitam o atendimento a mais de 150 pessoas no Programa de Equoterapia. A partir deste mês de julho, o benefício será ampliado para um número ainda maior. A Cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso, parceira no projeto, ampliou o uso da pista de equitação do Parque de Exposições Jonas Pinheiro.

De acordo com o comandante da Cavalaria, o tenente-coronel Walmir Barros Rocha, a ampliação dos atendimentos é possível devido ao grande número de parceiros no projeto. “O Senar-MT e o Sindicato Rural possuem um termo de cooperação conosco que permite subsidiar alguns dos praticantes do projeto. Além disso também fornecem contribuições que auxiliam na aquisição de materiais”, destaca.

Segundo a gerente do Sindicato Rural, Sandra Santana, além da Polícia Militar o Sindicato Rural conta com outras seis parcerias, desde instituições filantrópicas até órgãos públicos e ranchos. “Possuímos sete parceiros na capital e por meio deles mais de 150 pessoas são atendidas”.

O Senar-MT apoia financeiramente instituições consolidadas que executam atendimentos gratuitos para a população carente. Além disso, fornece um kit de equoterapia para novos parceiros composto de seis mantas, três selas australiana, seis capacetes hípicos e a capacitação para os parceiros.

EQUOTERAPIA – A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais