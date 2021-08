“Queremos levar aos municípios o Natal da vida e da superação”, afirma governador sobre edital

O governador Mauro Mendes afirmou que um dos objetivos do edital Afluentes, lançado nesta segunda-feira (30), é “levar aos municípios o Natal da vida e da superação”.

O edital vai destinar um total de R$ 12 milhões para investimentos na Cultura dos municípios, sendo R$ 6 milhões para projetos de temática livre e outros R$ 6 milhões para propostas com temática natalina. Mais de 100 projetos serão contemplados e todos os 141 municípios poderão concorrer.

“Queremos levar o Natal da vida e da superação aos municípios. Da superação da pandemia, que ainda não é 100% pois está em curso, mas a ciência já encontrou a vacina. 94% das mortes ocorreram em grupos que não se vacinaram. O mundo já provou que quem vacina, tem grandes chances de não ter uma consequência grave. Esse será o natal da comemoração, da superação, da vida, para a gente fechar o ano lembrando da parte espiritual do Natal”, destacou o governador.

Mauro Mendes lembrou que a ideia de contemplar projetos de Natal nos municípios partiu da primeira-dama Virginia Mendes.

“Em 2019 fizemos um belíssimo Natal na Arena Pantanal, a Arena Encantada, que foi espetacular. E a minha esposa Virginia pediu se poderíamos levar isso para os demais municípios. Nós sozinhos não conseguimos, mas podemos fazer parcerias com os municípios. E nessa conversa que nasceu a ideia desse edital, em que vamos destinar R$ 6 milhões para esse eixo”, pontuou.

De acordo com o governador, os municípios que se inscreverem serão divididos em seis categorias, de acordo com a faixa da população. No total, 33% dos 141 municípios poderão ser contemplados com os recursos.

“Até 5 mil habitantes, serão selecionados 13 projetos. Acima de 5 mil até 10 mil habitantes, 11 projetos. De 10 mil a 20 mil habitantes, 16 projetos. De 20 mil a 30 mil, três projetos. De 30 mil a 50 mil, quatro projetos. E aos municípios acima de 50 mil habitantes, três projetos. Os bons projetos serão selecionados e, com esse recurso, poderão fazer uma belíssima festa de Natal, assim como os investimentos nos temas livres da Cultura aos municípios”, ressaltou.