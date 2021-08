Receita Federal alerta população sobre novo golpe por meio de carta falsa

A Receita Federal alerta para um golpe aplicado por meio de correspondências falsas em nome da instituição. No mesmo modelo de fraudes realizadas por e-mail, as cartas que se intitulam “Intimação para regularização de dados cadastrais” são identificadas com o logotipo e o nome da Receita Federal e direcionam o destinatário para um endereço eletrônico que não pertence à Receita Federal.

Mas as correspondências falsas não são enviadas pela Receita Federal. Segundo a instituição, a finalidade do golpe é tentar extrair dados fiscais e bancários dos cidadãos. “Em caso de recebimento de carta como no modelo abaixo, ignore a intimação e não acesse o endereço eletrônico mencionado”, orienta a Receita.

Quem precisar fazer alterações, regularizações e consultas cadastrais deve utilizar o site oficial da Receita Federal. O serviço está disponível no e-CAC, para acesso somente pelo próprio contribuinte ou seus procuradores legais. A Receita destaca que é possível acessar o e-CAC gerando um código de acesso, caso não possua certificado digital.

Aposentados também são alvos

Outro órgão público que identificou tentativas de golpes no mês passado foi o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). As fraudes envolvem revisões em alguns benefícios para tentar obter dados pessoais dos segurados. As abordagens podem ocorrer por carta, e-mail, telefonema ou mensagem de celular, segundo o instituto. O INSS informa que nunca entra em contato direto com a pessoa para solicitar dados, nem pede o envio de fotos de documentos.