Reeducando tenta fugir durante escolta médica próximo a UPA em Rondonópolis

Um reeducando de 24 anos, identificado como Gabriel da Silva Pimentel, tentou fugir durante uma escolta para atendimento médico por volta do meio-dia desta terça-feira (31) próximo a Unidade de Pronto Atendimento, no Jardim Santa Marta em Rondonópolis. Populares que passavam pela via no momento se assustaram.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, eles chegaram a Upa para o atendimento e quando o reeducando saiu da viatura tentou fugir correndo. Ele foi capturado a cerca de 200, já próximo ao hemocentro.

Dois policiais penais ficaram feridos na ação. Um deles teve uma fratura no joelho e deverá passar por cirurgia.

Cinco disparos de arma de fogo foram efetuados. O reeducando teve apenas lesões nas mãos.

Depois ele foi levado a 1ª Delegacia de Polícia.