Reginaldo bate a porta e deixa reunião com prefeito e maçonaria

Estava tudo correndo bem com a cerimônia de assinatura da ordem de serviço de pavimentação da região do bairro Belo Horizonte, até que o prefeito abriu a palavra para os presentes.

Um dos membros da maçonaria decidiu perguntar ao prefeito se a antecipação da eleição para uma nova mesa diretora da Câmara Municipal era ilegal. “Não há nada de ilegal, mas eu fico preocupado com a situação, não como político, mas como cidadão de Rondonópolis”.

A resposta caiu como um raio na cabeça do vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito e do grupo dos 14 que querem a antecipação da eleição. Visivelmente irritado coma pergunta e ainda mais com a resposta, o parlamentar se levantou sem dizer uma só palavra, e se dirigiu para a porta de saída da sala, e como uma criança mimada bateu a porta com toda a força. O ato surpreendeu a todos os presentes.

O vereador Adonias Fernandes (MDB), que também pertence ao grupo dos 14, permaneceu na reunião e explicou o porque da antecipação.