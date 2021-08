Relâmpago mata 16 pessoas que estavam a caminho de festa de casamento

Um relâmpago matou 16 pessoas e feriu várias, nesta quarta-feira (5), em Shibganj, no Bangladesh. De acordo com a Associated Press, as vítimas estavam a caminho de uma festa de casamento e um dos feridos é o noivo.

Um membro do governo local, Sakib Al-Rabby, revelou que a noiva não estava com o grupo quando foram atingidos pelo relâmpago.

Al-Rabby afirmou que o grupo saiu de um barco onde estava para se abrigar face à tempestade de relâmpagos que se abateu sobre aquela região. Foi nesse momento que foram atingidos por um relâmpago.

Esta é a época das monções naquela região asiática. Todos os anos morrem mais de 200 pessoas no Bangladesh atingidas por relâmpagos.

Os especialistas alertam que o agravamento da poluição atmosférica e do aquecimento global estão contribuindo para o aumento da frequência de relâmpagos no país.