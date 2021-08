Rondonópolis vai receber mais de R$ 60 milhões para obras, diz Paulo José

O prefeito José Carlos do Pátio assinou ontem a ordem de serviço para pavimentação de ruas do Jardim Belo Horizonte. Serão investidos quase cinco milhões de reais para atender uma antiga reivindicação dos moradores, mas está é apenas uma das obras que prometem mudar o cenário de Rondonópolis nos próximos meses. Quem afirma é o chefe do escritório de representação do município em Brasília, Paulo José.

Considerado o ‘braço direito’ do prefeito, Paulo José explica que estão em fase final vários processos para a liberação de recursos visando a pavimentação em bairros e distritos industriais, a conclusão de conjuntos habitacionais.

“Só de emendas parlamentares devemos receber cerca de R$ 60 milhões, para investimentos em parques ambientais, urbanização da Avenida Beira Rio e pavimentação de todos os distritos industriais”, antecipa.

Ele também destaca o esforço feito para desbloquear recursos que retidos pela Advogacia Geral da União (AGU).”Já liberamos liberar 27 milhões para obras no Sagrada família, Jarim Oásis, Paineira, Morumbi, Mmaracanã, Roseli e cidade Salmem”.

RESIDENCIAL CELINA BEZERRA



Na área habitacional o maior destaque deve ser a retomada das obras do residencial Celina Bezerra. Conforme Paulo José o município deve fazer em breve a entrega dos primeiros 1.440 apartamentos e agilizou os procedimentos para a conclusão de outros 1.152.

“Houve um problema com a empresa que venceu a licitação. Mas já fizemos o distrato e estamos contratando uma outra empresa para dar continuidade à obra”, explicou.

Paulo José vai participar hoje da live do portal Agora MT, onde deve apresentar outros detalhes sobre estes investimentos. Ele vai falar também sobre os procedimentos visando a implantação definitiva da Unemat no município e do momento político vivido no país e no município.

A live começa às 17 horas com transmissão pela página do portal Agora MT no Facebook. Durante a live os internautas poderão interagir enviando perguntas e comentários pela própria página.