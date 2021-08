Rondonópolis abre 915 vagas de emprego em julho

Rondonópolis tem mais um mês com saldo positivo na geração de empregos. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal, o Município abriu em julho, 915 novas vagas de emprego. No acumulado do ano, de janeiro a julho, são 4.737 novas vagas de trabalho abertas.

Rondonópolis é o segundo no Estado que mais gerou emprego neste ano, atrás apenas de Cuiabá, que abriu 12.354 novas vagas. Em 2021, de janeiro a julho, o setor de serviços foi o de maior destaque em Rondonópolis, com a abertura de 2.249 vagas novas. O comércio também manteve saldo positivo de 1.110 vagas e foi o segundo setor que mais gerou empregos. Em seguida vem a construção civil, com a abertura de 774 novos postos de trabalho neste ano. Depois vem a indústria, que criou 464 empregos novos, e a agropecuária, com 140 postos de trabalho abertos.

Em julho Rondonópolis teve saldo de 915 novos postos de trabalho abertos. Foram 3.591 admissões e 2.676 desligamentos. O mês foi o segundo com maior geração de empregos na cidade em 2021, atrás somente do mês de fevereiro, quando foram abertas 1.059 vagas de trabalho.

No mês, todos os setores tiveram saldo positivo na geração de empregos em Rondonópolis, com o setor de serviços com o melhor resultado, abrindo 385 postos de trabalho. A indústria também fechou o mês de julho como destaque com a criação de 166 novas vagas. Na sequência, vem o comércio que promoveu a criação de 161 vagas, seguido da construção civil, com saldo positivo de 148 vagas e da agropecuária, que gerou 55 novos postos de trabalho.

Já Mato Grosso teve saldo positivo de 11.452 vagas de emprego em julho. Cuiabá é o Município que mais gerou empregos com abertura de 1.909 vagas novas. Em segundo está Rondonópolis, que criou 915 novos postos de trabalho. Depois vem Sapezal, com saldo de 899 vagas criadas, e Sinop, com a abertura de 752 novas vagas.