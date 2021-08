Rondonópolis aplica mais de 200 mil doses e Secretaria divulga cronograma de vacinação da semana

Rondonópolis ultrapassou, neste fim de semana, a marca das 200 mil doses de vacina contra a Covid-19. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a marca foi alcançada com a totalização das mais de nove mil doses aplicadas durante a “repescagem” realizada, no sábado (21) e domingo (22), para imunização de pessoas entre 18 e 59 anos.

Com isso, entre primeira e segunda dose, o Município já contabiliza 204.996 doses de imunizantes aplicadas. Esse volume representa que 146.654 pessoas acima de 18 anos no município receberam a primeira dose, o que corresponde ao cumprimento de 76,70% da meta de imunização deste público.

Com relação à segunda dose, a cidade já aplicou em 58.342 pessoas, ou seja, 30,51%. Vale ressaltar que, conforme os dados da Secretaria Municipal de Saúde, Rondonópolis já conseguiu vacinar praticamente 100% dos grupos considerados prioritários no Plano Nacional de Imunização (PNI) estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que são os idosos com mais de 65 anos, profissionais da saúde, das forças de segurança e de salvamento, pessoas com comorbidades, dente outros.

“O nosso objetivo é vacinar o maior número de pessoas, no menor tempo possível. Por isso, intensificamos os esforços para seguirmos avançando nos trabalhos de imunização. Neste fim de semana realizamos a `repescagem´ de vacinação para ampliar a imunização de pessoas entre 18 e 59 anos, que ainda estava abaixo da expectativa. Felizmente, muitos atenderam a nossa convocação. Conseguimos vacinar quase dez mil pessoas, sendo 5.214 doses aplicadas no sábado e 4.606, no domingo”, disse Paulo Padim, gerente do Departamento de Saúde Coletiva da SMS.

“Estamos felizes, a cidade entendeu que a única maneira de vencermos o vírus é pela vacina”, completou Padim, acrescentando que apesar do crescente número de pessoas vacinadas, “alertamos população que segue ainda indispensável manter as medidas de distanciamento social, uso de máscaras e higiene para controlar os novos números de casos”.

CRONOGRAMA DA SEMANA

Nesta semana, a Secretaria informou que segue com o serviço de “repescagem” para a vacinação com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 de pessoas entre 18 e 59 anos. A vacinação deste público segue até sexta-feira (27). Os locais de vacinação serão o Centro de Saúde do Conjunto São José e no Centro de Saúde da Cohab Velha, das 8h às 11h e das 13h às 18h.

Deste público, a meta do município vacinar é de 95.258 mil pessoas. Com as quase dez mil que foram imunizadas no fim de semana, até agora pouco mais de 50 mil deste público receberam a vacina. Para receber o imunizante, a Saúde lembra que é necessário apresentar documento com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência do município, além da carteirinha de vacinação, caso tenha.

SEGUNDA DOSE

A Secretaria informou que nesta semana também estará concentrando esforços para colocar no braço das pessoas os reforços dos imunizantes da Coronavac e Astrazeneca.

Nesta terça-feira (24), será ofertada a segunda dose da Astrazeneca para quem foi vacinado até 03 de junho. Os locais de vacinação são: ESF André Maggi, ESF Pedra 90, ESF Padre Rodolfo, ESF Monte Líbano e no drive-thru do posto instalado no campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Já a aplicação da segunda dose da Coronavac para quem foi vacinado até o dia 10 de agosto será ofertada de terça a sexta-feira (27), no Centro de Saúde do Conjunto São José e no Centro de Saúde Cohab Velha.

A vacinação em todos os locais será das 8h às 11h e das 13h às 16h. Os locais e os horários estabelecidos para a aplicação de cada uma das respectivas vacinas permanecem os mesmos nos dias seguintes. Na quarta-feira (25) serão contemplados com reforço as pessoas que tomaram a Astrazeneca até 02 de junho.

Quinta-feira (26), será vez dos que foram imunizados com a Astrazeneca até 03 e junho e na sexta quem recebeu o imunizante até 04 de junho.

COMPROVANTE

Para quem for receber o reforço da vacina, a Secretaria lembra que é necessário levar o Cartão de Vacinação que comprova a data que recebeu a primeira dose, além do documento com foto e o comprovante de residência.